Kilis'te Hakim ve Savcılar Arapça Öğreniyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Kilis Adliyesinde görev yapan aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu personel, Suriyelilerle yaşadıkları dil sorununu çözebilmek için Arapça öğreniyor.



Resmi rakamlara göre 130 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığı Kilis'te, günlük ortalama 400 Suriyeli çeşitli işlemler için adliyeye geliyor. Adliye personelinin Arapça, Suriyelilerin ise Türkçe bilmemesi nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için Cumhuriyet Savcısı Taner Karacaoğlu'nun öncülüğünde Arapça kursu açıldı.



Halk eğitimi merkezinden gelen bir Arapça öğretmeni tarafından verilen eğitimler ile aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu adliye personelinin Suriyelilerle daha sağlıklı iletişim kurması hedefleniyor.



Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Kilis'in 2012 yılından itibaren yoğun göç aldığını anımsattı.



Aradan geçen yıllara rağmen Suriyelilerin yeteri derecede Türkçe öğrenemediğini ifade eden Asker, Kilis'te yaşamlarını sürdüren Suriyelilerin çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra adliyede de işlemleri olabildiğini belirterek, başvurular sırasında anında tercüman bulunamaması nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşandığını tespit ettiklerini söyledi.



Asker, bu kapsamda personelden gelen talepler doğrultusunda Arapça dil kursu açmaya karar verdiklerine dikkati çekerek, "Uygulamadan beklentimiz adliyeye müracaat eden Suriye kökenli şahısların meramlarını günlük Arapça ile anladıktan sonra işlemlerinin başlamasını ve adliyemizin etkinliğinin artmasını temenni ediyoruz." dedi.



"Bizimle adeta vücut diliyle konuşuyorlar"



Savcı Taner Karacaoğlu da Suriyelilerin adliyeye geldiklerinde yaşadıkları sorunları gidermek için böyle bir uygulama başlatıldığını aktararak, "Suriyeliler, sorunlarını anlatamadıkları için bizimle adeta vücut diliyle konuşuyorlar. Adliyeye günlük nereden bakarsanız 300-400 Suriyeli geliyor, her gelen Suriyeli vatandaşa tercüman istemek, maddi olarak bir yük. Bunun yerine onların derdini anlamak ve gerekli yerlere yönlendirmek adına, pratik günlük kullanabileceğimiz, personelimizin derdini izah edebileceği ve karşı tarafın da derdini anlayabileceği kadar bir Arapça öğrenelim dedik." diye konuştu.



"Suriyeliler gelince ismini bile soramıyoruz"



Adliye çalışanlarından Ayşe Özata da kurumda sürekli Suriyelilerle irtibat içerisinde olduklarını ancak dil bilmedikleri için iletişim problemi yaşadıklarını bildirdi.



Kursla birlikte Suriyelilerle az da olsa iletişim kurabileceği için mutlu olduğunu anlatan Özata, "Suriyeliler gelince ismini bile soramıyoruz, kendileri söylemediği sürece ve tercüman olmadığı sürece bir iletişim kuramıyoruz. İnşallah alacağımız derslerle bu sorunları atlatabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



Mustafa Uludağ da 'bir lisan, bir insan', düşüncesiyle Suriyelilerin sıkıntılarını anlayabilmek için kursa katıldığını belirtti.



Kursun ardından genel kültürünü geliştireceğini ve Suriyelilere daha iyi hizmet verebileceğini ifade eden Uludağ, "Kursumuz çok başarılı ve eğlenceli bir şekilde sürüyor." sözlerine yer verdi.