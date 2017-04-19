Kilis'te Fetö/pdy Operasyonu
Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 9 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 9 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 14 eski kamu çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 9 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Firari 5 zanlının arandığı öğrenildi.