Kilis'te 'Evet' Balonları Uçuruldu

Kilis'te, Evet Destek Platformu tarafından referandum a sayılı günler kala 'Evet' balonları uçuruldu.



Çoğunluğunu Suriyeli kadınların oluşturduğu platform adına bir konuşma yapan Fatma Yılmaz, 'Evet' kampanyalarına destek verdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlanan 'Evet Destek Platformu' olarak referandum a sayılı günler kala evet balonlarımızı uçurmak için burada toplandık. 81 ilimizde aynı gün, aynı saat ve aynı anda gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle, ülkemizin aydınlık geleceği, milletimizin selameti, özgürlüğü ve egemenliği, çocuklarımızın yarınları, Türk ve İslam coğrafyası ile dünya mazlumlarına umut olmak için rengarenk evet balonlarımızı birazdan gökyüzüne bırakacağız. Yapılacak sistem değişikliğinin milletimizin lehine olacağı inancı ile yapılan değişiklikler hakkında halkımızı bilgilendirmek ve 'neden evet demeliyiz' sorusunun cevabını insanlarımıza anlatmak amacıyla, ülke genelinde teşkilatlanmış federasyonlar, dernekler, sendikalar, vakıflar, benzer inancı paylaşan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Evet Destek Platformu'nu kurduk ve bir ay gibi kısa bir süre içinde 81 ilde temsilciliklerimizi tamamladık. Toplumumuzdaki her birey gibi bizler de siyasi düşünce ve tercih hakkına sahibiz. Referans noktamız bu bireysel ve demokratik hakkımızdır" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan grup, 'evet' balonlarını uçurdu. - KİLİS