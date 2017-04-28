Kilis'te Deaş Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Tutukladı

SURİYE'den yasa dışı yolllarla Kilis'e geçerken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden, ABD ve İngiltere vatandaşı olan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye 9 çocukla birlikte geçen yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ABD ve İngiltere vatandaşı olan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise çocuklarla birlikte sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Kilis