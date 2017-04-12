Kilis'te çay bahçesinde dilenci kavgası: 2 yaralı



KİLİS'te, çay bahçesinde dilenmek isteyen kadın nedeniyle çalışanlar arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın bir dilenci girdiği çay bahçesinde para toplamak istedi. Dilenci kadından peçesini açmasını istediği iddia edilen çay bahçesi çalışanı M.Y. ile buna tepki gösteren iş arkadaşı olan Suriye uyruklu A.E.S. arasında tartışma çıktı. Kadının çay bahçesinden ayrıldığı tartışmaya M.Y.'nin oğlu S.Y.'nin de katılmasıyla taraflar bıçaklarla kavga etmeye başladı. Kavgada S.Y. ile babası M.Y. bıçakla yaralandı. Yaralı baba-oğul, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılarda S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Suriyeli A.E.S. polis tarafından gözaltına alındı.