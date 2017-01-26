KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Kilis
Kilis'te Bylock Kullanan 9 Asker Tutuklandı
KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı.
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