Kilis'te ByLock kullanan 9 asker tutuklandı
KİLİS'te FETÖPDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis'te Bylock Kullanan 9 Asker Tutuklandı
Kilis'te ByLock kullanan 9 asker tutuklandıKİLİS'te FETÖPDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı.
Kilis'te ByLock kullanan 9 asker tutuklandı
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