Kilis'te Basın Açıklaması ve Stant Açma Yasağı

Kilis Valiliği, kentte gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamalarıyla stant açılması faaliyetlerinin bazı yerlerde yasaklandığını açıkladı.



Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 1. maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı Genelgesinin yayınlandığı belirtildi.



Valilik açıklamasında, "Kilis'te gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stant açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliğinin düzenlenmesi amacıyla, basın açıklaması yapılamayacak ve stant açılamayacak yerler, valilik, adliye sarayı, il jandarma komutanlığı, 2. hudut tabur komutanlığı, askerlik şubesi başkanlığı, il emniyet müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, itfaiye, devlet hastanesi, eğitim ve öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stant açılamaz. Diğer kamu kurumu hizmet binaları ile bahçelerinde basın açıklaması yapılamaz, kurumsal hizmetler dışında stant açılamaz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait öğrenci yurtlarına ait binalarda, bahçelerinde, dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz. Sivil toplum örgütleri, kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabilir ve imza standı açabilirler. Ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamaz ve stant açamazlar. Devlet Hastanesi önü ile Öncüpınar Hudut Kapısı ve arasında bulunan devlet karayolu üzerinde ve 25 metre yakın çevresinde basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz. Diğer yerlerde yapılacak basın açıklaması ve açılacak stantlar araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olmayacaktır. İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stant açmak güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yasaktır" denildi. - KİLİS