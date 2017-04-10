Kilis'te Balık Satışlarında Son Haftaya Girildi

Kilis'te, balık satışlarının 15 Nisan tarihinde sona ereceği bildirildi.



Sabah Pazarında balık satışı yapan Yılmaz Aygün, avlanma mevsiminin 15 Nisan tarihinde ereceğini belirterek, "Bu hafta içerisinde balık satışları sona erecek. Balık avlanmayacağı için satışları da yapılmayacak. Balıkları, İskenderun körfezinden getiriyoruz. Avlanma mevsimi 15 Nisan 2017 tarihinde doluyor. Ekim-Kasım ayına kadar balık avlanması yasak olduğu için balık satmayacağız. Kilisliler, balığı çok seven bir kenttir. Balık mevsiminin sonuna geldiğini bilen Kilisliler, kasalar ile balık alarak, buzdolaplarında şoklayarak saklıyorlar. Yaz aylarında tüketiyorlar. Bu nedenle balık ihtiyacı olan Kilislileri balıklarını şimdiden almaya çağırıyorum" dedi. - KİLİS