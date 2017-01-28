Kilis'te Aniden Bastıran Kar Yağışı Etkili Oldu

Kilis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolların adete buz pistine dönmesi sonucu çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Kilis'te dün akşam aniden bastıran kar nedeniyle sürücüler trafikte zorluk çekerken, enerji nakil hatlarında sıkıntı yaşandı. Sabaha kadar yağan kar ve etkili olan soğuk nedeniyle kent merkezi ve özellikle sokaklar buz pistine döndü. Trafik ekipleri maddi hasarlı kazalara yetişmekte zorluk çekerken, Kilis Belediyesi ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özelikle sokaklarda yürümek imkanız hale gelirken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bırakıp evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. - KİLİS