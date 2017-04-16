Kilis'te, Ak Partililer Referandum Zaferi Turu Attı

Kilis'te, AK Partililer, 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği oylamasında yüzde 64. 09 oranında evet oyu çıkması üzerine motosikletler ve araçlar ile tur attılar.



Referandum yüzde 64.09 oy oranı ile zafer kutlaması yapan AK Partililer, İl Başkanlığı önünde toplanarak, yüzlerce motosiklet ile araçlarıyla birlikte kent merkezinde zafer turu attı. Evet bayraklarıyla tur atan AK Partililer, araçlarının kornalarını çalarak, sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, geçiş güzergahlarında geniş güvenlik önlemi aldı. - KİLİS