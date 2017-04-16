Kilis'te, 334 sandıkta oy kullanma işlemi başladı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, halk oylaması için vatandaşlar 334 sandıkta oy kullanmaya başladı.



81 bin 118 seçmenin bulunduğu Kilis'te, vatandaşlar sabah saat 07.00'den itibaren oy kullanmak için sandığa gitti. Kimlik kontrollerinin ardından tercih pusulaları ile kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk oylaması nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.



(Tür: Yurt)