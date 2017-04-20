Kilis'te 1,3 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kilis'in Polateli ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Polateli ilçesi Eğlen köyünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 360 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 kişi tutuklanırken 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS