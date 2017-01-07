Kilis Sınırındaki Azez'de Bombalı Saldırı





Suriye'de Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırı bölgesinde ayrıca büyük tahribat oluştu.



Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından yaralanan 50'den fazla kişi, sınırda hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 53 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi. Bu arada durumu ağır olan 5 yaralı Gaziantep'e sevk edildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: bombalı Azezde Kilis Suriye sınırındaki saldırı Patlama Gepost: 07 januari 2017