Kilis Referandum da "Evet" Dedi

Kilis'te, 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği oylamasında yüzde 64. 09 oranında evet oyu çıktı.



Kilis ve ilçelerinde 334 sandıkta 81 bin 705 bin seçmenden 70 bin 583 seçmen oy kullandı. 69 bin 373 seçmen geçerli oy kullanırken, evet oyları 44 bin 461 oy oranı ile yüzde 64.09, hayır oyları ise 24 bin 912 olarak gerçekleşirken, hayır oyu yüzde 35.91 oranında gerçekleşti. - KİLİS