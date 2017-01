Kilis Nüfusunun Artış Hızı Düşüşte

Kilis'in nüfusu 2016 yılında 170 kişi arttı. Bu artışın önceki yıllara göre daha düşük olduğu belirtildi.



TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Kilis sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Kilis'in bir yıl içinde 170 kişi arttığı belirtildi. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken Kilis nüfusu 130 bin 825 kişi oldu.



Kilis tüm Türkiye'nin yüzde 0,2'sini kadar bir nüfusa sahip oldu ve nüfus bakımından tüm iller içinde 78. sırada yer aldı.



Türkiye'nin belde ve köy nüfusu toplamı 6milyon 143 bin 123 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 73 milyon 671 bin 748 kişi oldu. Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 7,7'sini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 92,3'ünü oluşturdu.



Kilis nüfusu 2016 yılında, bir önceki yıla göre 170 kişi arttı. Kilis'in belde ve köy nüfusu toplamı 33 bin 264 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 97 bin 561 kişi oldu. Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 25,4'ünü, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 74,6'sını oluşturdu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,3 (65.824 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,7 (65 bin 1 kişi) olarak gerçekleşti.



Kilometrekareye 92 kişi



TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Kilis'in nüfus yoğunluğunun 92 kişi olduğu belirtildi. Kilis'in yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 1,3 oldu. Kilis, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde 70. sırada yer aldı. Bu değer 2015 yılında binde 14,4 olarak gerçekleşmişti. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Kilis'te 2016 yılında 92 kişi oldu. Kilis ili nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 26. sırada yer aldı.



Musabeyli ikinci



Kilis'in merkezi nüfusu 93 bin 222 kişi olarak gerçekleşti. Köyler ve beldeleri dahil merkez ilçe toplamı 106 bin 582 kişi oldu. İkinci büyük ilçe olan Musabeyli'nin toplam nüfusu ise 13 bin 308 kişi olarak gerçekleşti. - KİLİS