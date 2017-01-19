Kilis Musiki Cemiyeti Muhteşem Konser

Kilis'te Musiki Cemiyeti tarafından muhteşem bir konser verildi.



Kilis Barosu sponsorluğunda Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleşen konserin şefliğini Ökkeş Özköseler yaparken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, kültürel etkinlikler kapsamında organize edilen konsere yoğun ilgi gösterildi. Kilis Musiki Derneği Başkanı Uğur Elhan, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Kilis Baro Başkanı Muammer Fazlıağaoğlu'na teşekkür ettiğini ifade ederek, "bize her türlü desteği veren baro başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle konserlere ara vermiştik. İnşallah bu yıl daha aktif olacağız. Yeni solist arkadaşları aramıza bekliyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi. Konserde, Hicaz ve Nihavent makamlarından "Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz Dostlar", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var inan", "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla" gibi Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. Konsere katılanlar, Kilis Musiki Cemiyeti sanatçılarını ayakta alkışladı.



Konsere Kilis Baro Başkanı Muammer Fazlıağaoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir ve çok sayıda davetli katıldı. - KİLİS