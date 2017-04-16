Kilis Milletvekilleri Oylarını Kullandı
AK Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, oylarını kullandı.
AK Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, oylarını kullandı.
Kili milletvekili Reşit Polat eşi Serpil Polat ile birlikte 1033 No'lu sandıkta, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise eşi Op. Dr Dilek Dülger, oğlu Burak Dülger ile birlikte 1170 No'lu sandıkta 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullandı. - KİLİS