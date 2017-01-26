Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9 jandarma personeli tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltına alınan çeşitli rütbelerde 9 asker, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 10 asker için gözaltı kararı verilmiş askerlerden 9'u gözaltına alınmıştı.
Kilis Merkezli 4 Ildeki Fetö/pdy Operasyonu - 9 Asker Tutuklandı
Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9 jandarma personeli tutuklandı.
Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9 jandarma personeli tutuklandı.