Kilis İtfaiyesinden Tatbikat Mesaisi

Kilis Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatları gerçekleştirdi.



Selahattin İyigün İlköğretim okulu öğrencileri ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı tüm yurtlarda, yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmeleri amacıyla İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın tatbikatları gerçekleştirildi.



Tatbikatlarda, Okullarda ve yurtlarda yangına ve afet durumlarında neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Tatbikatlarla ilgili bilgi veren Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, "Çocuklarımıza, küçük yaşta yangın başta olmak üzere afetler karşısında paniğe kapılmadan neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Kurum ve kuruluşlara da bu eğitimleri hazırlıyoruz. Eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitim ile sağlanan farkındalık çoğu zaman hayat kurtarıyor" diye konuştu. - KİLİS