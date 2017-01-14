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Kilis - Hava Harekatında 8 Barınma Yeri, 2 Silahlı Araç, 2 Karargah Binası ve 2 Savunma Mevzii Imha...

Kilis - Hava Harekatında 8 Barınma Yeri, 2 Silahlı Araç, 2 Karargah Binası ve 2 Savunma Mevzii Imha...

Hava harekatında 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edildiTSK : "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası...

Kilis - Hava Harekatında 8 Barınma Yeri, 2 Silahlı Araç, 2 Karargah Binası ve 2 Savunma Mevzii Imha...

Hava harekatında 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edildi

TSK : "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR

Haber: KİLİS - ANKARA (DHA)

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(Tür: Yurt)

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