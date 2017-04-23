Kilis Elbeyli'de 10 Bin Kişiye Yemek

Elbeyli'de 10 bin kişiye yemek



KİLİS'in Elbeyli İlçesi'nde Kaplan ailesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte 10 bin kişiye yemek dağıtıldı.



Elbeyli İlçesi'ne bağlı Erikliyayla Köyü'nde müftülüğün organizesiyle vatandaşlara yemek verildi. Etkinliğe; Vali İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda işadamı, daire amir ve müdürleri katıldı.



Etnikliklere gelen misafirleri Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve aile fertleri karşıladı. Erikliyayla Köyü Camisi'nde okunan mevlit sonrası 151 koyun ile 2 büyükbaş hayvanın kesilmesiyle kazanlarda hazırlanan yemekler vatandaşlara dağıtıldı.



Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, köyde 3 bayramı bir arada kutladıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyoruz. Aynı zamanda Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu üç bayramın yüzü hürmetine ülkemize, milletimize, İslam alemine birlik beraberlik, dirlik, düzen vermesini rabbimden niyaz ederim. 14 yıldan beri bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz."