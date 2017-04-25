Kilis El Bab'da Yaralanan 4 Çocuk Kilis'e Getirildi

El Bab'da yaralanan 4 çocuk Kilis'e getirildi



SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde, DEAŞ'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 4 çocuk, Kilis'te tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşları 3 ile 10 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.