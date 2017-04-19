Kilis El Bab'da Yaralanan 2 Kişi Kilis'e Getirildi

Kilis El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis'e getirildi(Tür: Yurt)

Kilis El Bab'da Yaralanan 2 Kişi Kilis'e Getirildi

Kilis El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis'e getirildi

(Tür: Yurt)