Kilis'e Çift Katlı Konteyner
Kilis'te Öncüpınar Konaklama Tesisleri içine yaptırılan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler hizmete girdi.
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