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Kilis'e Çift Katlı Konteyner
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Kilis'e Çift Katlı Konteyner

Kilis'te Öncüpınar Konaklama Tesisleri içine yaptırılan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler hizmete girdi.

Kilis'e Çift Katlı Konteyner

Kilis'te Öncüpınar Konaklama Tesisleri içine yaptırılan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler hizmete girdi.

Kaynak: Dunya.com

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