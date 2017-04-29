Kilis'e Aydınlatma Yatırımları

Kilis'te son iki yılda daha kaliteli hizmet adına 3,3 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapıldı.



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, müşterilere daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle başlatılan çalışmalarla, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.



Sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarının devam ettiği, bu yıl içerisinde ise yaklaşık 1 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kentte yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor." ifadelerine yer verildi.