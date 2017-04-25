Kilis'de 57'inci Alaya Vefa Yürüyüşü

Kilis'te, Çanakkale savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan, 57'inci Piyade Alayı şehitleri için 'Bir Ölüp Bin Diriliriz' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Çanakkale Şehitleri anmak, onları yad etmek için'Bir Ölüp Bin Diriliriz' sloganıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile "57'inci Alay Vefa Yürüyüşü" programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve gençler Beşevler Kayabaş Camisinde bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından camii çıkışında vatandaşlara çorba ikramı edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla başlayan yürüyüş Şehitlik Anıtında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edilerek program tamamlandı.



Çanakkale Savaşlarını Anma Töreni kapsamında gerçekleştirilecek "57. Alay Vefa Yürüyüşü" programına Vali Yardımcısı Bayram Türker,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat,İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani,SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş,KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz,ile diğer yetkililer katıldı. - KİLİS