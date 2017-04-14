Kilis Belediyesinden Tur Gezisi

Kilis Belediyesi Şanlıurfa ve Halfeti turlarını yeniden başlattı.



Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilisli kadınların yaşadıkları sıkıntılarını azaltmak ve bulundukları stresli ortamdan uzaklaştırmak için geçen yıl düzenlenen turların havaların ısınmasıyla yeniden başladığını belirtti.



Bu yılki tur gezilerinden ilk olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki faydalanacağını ifade eden Kara, "Bu sezon da her hafta farklı grupları Şanlıurfa'ya göndererek hemşerilerimizin değişik yerleri görmelerine vesile olmaya devam ediyoruz. Guruplarımız sabah Siverek'te kahvaltı yaptıktan sonra Halfeti de tekne turu yapıyorlar.



Öğle yemeğinden sonra Şanlıurfa Balıklı göl gezisi akşam ise sıra gecesine katıldıktan sonra tekrar Kilis'e dönüyorlar." dedi.



Geçen yıl 2 bin 700 bayanın düzenlenen gezilere katıldığını anımsatan Kara, bu sene de kaldıkları yerden gezilere devam ettiklerini söyledi.