Kilis Belediyesinden Donan Sayaç ve Tesisat Açıklaması

Kilis Belediyesi donan sayaç ve tesisattan abone sorumlu olduğunu açıkladı.



Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmakta ve vatandaşın mağdur olduğu belirtildi.



Su İşleri Müdürlüğü açıklamasında, "Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın görevidir. Su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır.Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutarak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vermektedir. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerekir. Çok soğuk havalarda tatlı su çeşmelerinin de kullanıldıktan sonra bir miktar açık bırakılması, kesintisiz hizmetin aksamaması için çok önemlidir. Olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte Alo 185 hattından Belediyemize müracaatta bulunması gerekmektedir"ifadelerini kullandı.



Kış aylarında sayaçların korunması için şunların yapılması gerekenlerin ise, "Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle ALO 185'e bildirilmelidir.Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılmalıdır. Bu şekilde sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmayacak ve donma engellenecektir. Abonelerce tedbir alınmaması halinde; soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın tamir imkanı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.Üretim tarihi 10 yılı geçmiş sayaçlar ekonomik ömrünü doldurmuş demektir. Bu şekildeki sayaçlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu şekilde sayaç kullanımına devam edilmesi halinde tarafınıza cezai işlem uygulanabilecektir. Ekonomik ömrünü dolduran sayacı bulunan abonelerimizin yeni bir sayaç alarak abone numarasıyla birlikte Su İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir" denildi. - KİLİS