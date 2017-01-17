Kilis Belediyesi Tarafın 2017 Park Bahçe Yılı İlan Edildi

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından 2017'nin hizmet açısından park ve bahçe yılı olacağı belirtildi.



Park Bahçe Müdürlüğü mevsimlik düzenleme kapsamında yaptıkları çalışmalar devam ediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde devam eden park, kavşak ve refüj düzenlemeleriyle birlikte Gaziantep yolu üzerindeki refüjlerde menekşe çiçekleri toprakla buluştu. 2017'nin Kilis için park ve bahçe yılı olacağını vurgulayan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Şehrimiz her geçen gün Belediye ekiplerimizin yoğun çaba ve emekleriyle daha da güzelleşiyor. 2017 yılı bizim için park bahçe yılı olacak şehrimiz yapılacak çalışmalarla çok daha estetik bir görüntüye ulaşacak. Bu sene Kilis yaza rengarenk çiçeklerle girecek" dedi. - KİLİS