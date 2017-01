Kilis Belediyesi Konaklarında Kızılay'a Kan Bağışı Yapıldı

Sosyal Belediyecilik anlayışının hakkını tam anlamıyla veren Kilis Belediyesi "Kan ver Can ver" projesiyle Belediyemizin bünyesinde bulunan konakta Kan bağışı yapıldı.



Konaklarımızdaki bütün çalışanlar, öğrenciler ve çevre esnaflar kan stokları azalan Kızılay'a destek vermek için kan bağışında bulundular.



Kampanya ile ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara"Biz her zaman Belediye, Halk el ele dedik ve bu doğrultuda ilerledik. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığına ve kan bağışı çağrısına, destek vermek amacıyla konağımızda böyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Biliyoruz ki bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarır. Kan vermek her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğudur. Aynı zamanda düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu tıp dünyasınca bilinmektedir. Bu konuda duyarlılığını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlığı müsait olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KİLİS