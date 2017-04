Kilis Belediyesi Göl Restorant Hizmete Başlıyor

Kilis Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Göl Restorant'ın açılışı 26 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Kilis Belediyesi Söğütlüdere piknik alanında kebap, et yemekleri ve kahvaltı hizmetinin yanı sıra, düzenlenecek yemekli toplantıların da gerçekleştirilebileceği Göl restoran, haftanın 7 günü halka hizmet verebilecek. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, restorantın yeniden restore edildiğini belirterek, açılışın 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini ifade etti. Özdemir, "İşinin ehli ve güler yüzlü 3 uzman aşçı ve 5 deneyimli personelin çalıştığı mekan da ekip çalışanları, müşterilerini dostları gibi karşılıyor, her biri ile tek tek ilgileniyor. Kısa zamanda her kesin tercih edeceği bir mekan haline gelen restoranda eşsiz lezzetlerden tadıp, dilerseniz de kısa süre önce tadilattan geçerek oluşturulan 60 kişilik balkonunda yeşillikler içerisinde zaman geçirebilir yemek yiyebilirsiniz. 400 kişilik kapalı alanı ve 60 kişilik balkonu ile hafta sonları 35 - 40 çeşitten oluşan zengin kahvaltı menüsü ile Kilis halkına hizmete hazır" dedi. - KİLİS