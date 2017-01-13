Kilimanjaro Uçağı Sorunlu Yolcu Nedeniyle İstanbul'a Döndü

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Kilimanjaro-Mombasa tarifeli uçağı, yabancı uyruklu bir yolcunun kontrolsüz davranışlarda bulunması nedeniyle Mısır hava sahasından geri dönerek Atatürk Havalimanına indi.



Alınan bilgiye göre, dün akşam Atatürk Havalimanından Tanzanya'nın Kilimanjaro kenti aktarmalı Kenya'ya hareket eden THY uçağında eşiyle seyahat eden A.C, kontrolsüz davranışlar sergilemeye başladı. A.C, sefer sırasında önündeki yolcuları hedef alarak, koltuğu ayaklarıyla tekmeleyerek koltuk kumandasıyla koltuğun yan bölümlerini kırdı.



Görevlilerin sakinleştirmeye çalıştığı A.C, bu sırada kabin ekibini ve bazı yolcuları darbetti. Eşiyle de tartışan yolcuya kelepçe prosedürü uygulandı. Bilek kelepçesini kıran A.C'nin hiçbir şekilde kontrol altına alınamadığını gören diğer yolcular bu şekilde sefere devam etmek istemediklerini yetkililere bildirdi.



İlk önce Antalya'ya yönlendirilmesi planlanan uçak, buraya iniş için uygun şartların oluşmamasından dolayı Atatürk Havalimanına yönlendirildi.



İstanbul'a sorunsuz inen uçakta bulunan A.C. ile eşi K.C. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Buradaki işlemlerin ardından "Kabul Edilemez Yolcu" (INAD) prosedürü uygulanan A.C. ile K.C. bu sabah İstanbul'a geldikleri Almanya'nın Münih kentine gönderildi.



THY'nin iki yolcu hakkında davacı olduğu öğrenilirken, diğer yolcular THY uçağıyla sefere devam etti.