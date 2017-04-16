Kılıçdaroğlu: Yüzde Elli'nin Hayır Dediği Anayasa Uzlaşma Metni Değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısıyla referandum sonuçlarını değerlenirdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her çabayı gösterdik.

"TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ HAYIR DİYOR"

80 milyonun anayasası olacak o yüzden toplumsal uzlaşma belgesidir anayasalar diyorduk. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor. Dolayısıyla bu değişiklik ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaşı belgesi olması niteliğini yitirmiş durumda.

Bu gerçek önümzüde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşı belgesine dönüştürmek. Bu Türkiye'yi hem içeride, hem dışarıda güçlendirir. Bu çağrıyı yapmayı da bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev sayıyorum.

YSK bu referandum u tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net. Seçim kanunun 98. maddesi: Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulunun mührü bulunmayan oylar geçersiz sayılır."

"YSK KARAR ALIP MÜHÜRSÜZ ZARFLARI GEÇERLİ KABUL ETTİ"

"Hukukun üstünlüğü kavramı çok önemli. Parlamentolar yasa yapar, her kurum oymak zorundadır. Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramı yara alır. YSK'dan söz etmek isterim. YSK, bu referandum u tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim kanununun 98. maddesi. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır'. Bunu ben söylemiyorum. TBMM'den geçen seçim kanunu. Ama YSK bir karar aldı, bu zarfları geçerli kabul etti. Yine 101. madde; 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir'. YSK toplandı 'bunlar da geçerlidir' dedi.Vatandaşlar görevlerini yaptılar, sandığa gittiler, oylarını kullandılar hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna sonuna kadar saygılıyız. Hiçbir kurum kendisini parlamentonun üzerinde göremez. Yasa maddesi böyle, buna dayanarak çıkardığı genelge de böyle. Bunlar geçersizdir diyor. Ama iktidar partisinden birinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Neden? Hangi gerekçeyle yapılan referandum u tartışmalı hale getiriyorsunuz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez"

"REFERANDUMUN MEŞRUİYETİNİ TARTIŞMALI HALE GETİRDİ"

"Milletin kararına saygılıyız ama YSK buna gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandum un meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler. Getiren bir kurum, YSK. YSK seçimin referandum un güvenliğinden sorumluyken tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, içeride ve dışarıda güçlü olmak isteriz. Gücümüzü hukuktan almalıyız. Kurumlar yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış, referandum u tartışmalı hale getiriyor. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları"