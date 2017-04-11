Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Cevap: Kanıtlamazsa Müfteri İlan Ederiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekledikten sonra, tankların çekilmesiyle havalimanından ayrılmıştı.

"BİLSEYDİM YENİKAPI'YA ÇAĞIRMAZDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'nun o gece tankların çekilmesi için darbecilerle görüştüğü haberleriyle ilgili "Darbecilerle görüştüğünü bilseydim Yenikapı'ya çağırmazdım" demişti.

"KANITLAMAZSA MÜFTERİ İLAN EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, bu açıklamaya cevap verdi. Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunuyorsa verdiği sözün ya da taahhüdün arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil, darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim ve bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti? Onun için bana biri çıkıp bunu anlatsın."