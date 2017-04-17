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Kılıçdaroğlu Ysk'ya Hangi Gerekçeyle Kendinizi Parlamentonun Üstünde Görüyorsunuz (Yeniden)
Kılıçdaroğlu Ysk'ya Hangi Gerekçeyle Kendinizi Parlamentonun Üstünde Görüyorsunuz (Yeniden)
17 Nisan 2017 Pazartesi 10:50
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[9510200] DHA
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Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Kesin sonuçlar açıklanınca hemen yürürlüğe girecek, tarih olacaklar
Sandığınızdan hangi oy çıktı?
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
"'Evet' çıkarsa Kapatırız" diyen şirket kararını verdi
Referandumda Silivri'den çıkan sonuç!
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
YSK Başkanı noktayı koydu: Oy pusulaları sahte değil, şüphe yok
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
Hollanda'da halk sokaklara döküldü! Köprüye Erdoğan'ın resmi asıldı
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı: Bu halin ne
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Milli golcünün Erdoğan mesajı ses getirdi
Hayırcılar sokağa indi, protestolar sabaha kadar sürdü
Erdoğan'la görüşen F1'den kara haber geldi
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
AK Partili Şahin'den Bahçeli'yi kızdıracak referandum analizi
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Adil Gür bu kez fena çakıldı! İşte referandumun kazanan şirketleri
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Referandumda çarpıcı detay:'Evet'in hakim olduğu 17 ilde 'Hayır' çıktı
3 kişinin öldürüldüğü köy sandığından 'evet' çıktı
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
Beşiktaş'ın kalbini alıyor
Tarihi karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne uydu
Hayali gerçek oluyor! Galatasaray Bruma'yı sattı
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Demba Ba'dan sürpriz çıkış: İyi teklif gelirse giderim
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Hakan Balta teklifi kabul etti! Yeni takımı belli oldu
Demirtaş'ın sandığından 'Hayır' çıktı
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Transferde yılın bombası patlıyor
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
5 ilde tüm ilçeler 'hayır' dedi
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
Futbolculara kızan yönetici maça girip 3 gol attı
9 milyonluk İstanbul'da 'hayır' ve 'evet' arasında 'kıl payı' fark
Tarihi Lyon maçının bilet fiyatları belli oldu