Kılıçdaroğlu: "Ysk Referandumu Tartışmalı Hale Getirdi"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.
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