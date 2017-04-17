Kılıçdaroğlu: "Ysk Referandumu Tartışmalı Hale Getirdi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: 'Ysk Referandumu Tartışmalı Hale Getirdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.

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