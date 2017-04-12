Kılıçdaroğlu: (Yazıcı'nın Açıklamaları) Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'daki programı öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu, "Zaten uçakta beraberdik. Yani özel bir açıklama yapmasına gerek yok ki" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra programın yapılacağı salona geçti. - İstanbul
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