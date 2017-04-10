Kılıçdaroğlu: 'Yahu Ben Size Ne Yaptım'

Kocaeli'de muhtar ve azalarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda muhtar ve azalarla toplantıda buluştu. Toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, CHP Kocaeli teşkilatı, muhtarlar ve azalar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Askeriye de bir partinin genel başkanına bağlı olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz" dedi.



"Cumhurbaşkanı parti makamına dönerse ortak payda kalmaz" Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis haftasını kutlayarak başladı. Daha sonra anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının tarafsız kalması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Mevcut yapımız içinde en tepede cumhurbaşkanı var ve tarafsız olması lazım. Baştan beri de tarafsızdı. Yeni sistemde bir partinin genel başkanı olacak. Tarafsız olmayacak. Şunu düşünebilirsiniz, tarafsız olmasa da olur. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığının önemi cumhurun yani 80 milyonun başkanıdır. Hangi partiden, kimlikten, inanca, bölgede yaşarsa yaşasın cumhurbaşkanı herkesi temsil eder. Ben temsil edemem, Binali Yıldırım'da edemez çünkü tarafsız değiliz. Cumhurbaşkanı seçildiğinde çıkar tarafsızlık yemini eder. O yemini sadece cumhurbaşkanı eder. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorunda? Çünkü cumhurbaşkanı makamı bizim ortak paydamız. Her partiliyi, her kişiyi, hepimizi temsil ediyor. Eğer cumhurbaşkanı makamını parti makamına dönüştürürseniz ortak payda olmaktan çıkar. O zaman cumhurun başkanı olmaz. Oy kullanırken, evet veya hayır derken bunu düşünmek zorundasınız" diye konuştu.



"Yeni sistemde askeriye de parti genel başkanına bağlı olacak" Cumhurbaşkanının parti başkanı olarak da görev yapmasının doğru olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Referandumdan evet sonucu çıkarsa partinin genel başkanı aynı zamanda başkomutan da olacak. Askeriye de bir partinin genel başkanına bağlı olacak. Hani askeriyeye siyaset girmesin istiyorsunuz. Adalet çok önemli bir kavramdır. Hangi inançtan olursanız olun tüm inançların temelinde adalet, hak ve hukuk vardır. Siz tüm kararları bir siyasi partinin genel başkanına teslim ederseniz ülkenin geleceğini tehlikeye atmış olursunuz" şeklinde konuştu.



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