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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Çarşamba Günü Biraraya Gelecek

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Çarşamba Günü Biraraya Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili çarşamba günü biraraya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Çarşamba Günü Biraraya Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili çarşamba günü biraraya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12.00'de TBMM'de görüşeceği öğrenildi. - ANKARA

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