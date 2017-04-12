Kılıçdaroğlu: Vatandaşa Gitmedik, Konuşmadık...

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa gitmedik, konuşmadık.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa gitmedik, konuşmadık......

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Vatan
sponsored ads