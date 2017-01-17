Kılıçdaroğlu: Ülkesini Seven ve Vicdan Sahibi Herkes Bu Anayasa Değişikliğine Karşı Çıkmalıdır

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında,"Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!" ifadelerine yer verdi.