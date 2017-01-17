CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında,"Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu: Ülkesini Seven ve Vicdan Sahibi Herkes Bu Anayasa Değişikliğine Karşı Çıkmalıdır
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır" dedi.
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