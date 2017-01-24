- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güldal Mumcu'yu ziyareti ardından tören düzenlenen alana yürümesi
Çelenk bırakması
Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı dolayısıyla Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret edip, Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenenen törene katıldı.
Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu Anma Törenine Katıldı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güldal Mumcu'yu ziyareti ardından tören düzenlenen alana yürümesi Çelenk bırakması Kılıçdaroğlu'nun tören alanından ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 24.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güldal Mumcu'yu ziyareti ardından tören düzenlenen alana yürümesi
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