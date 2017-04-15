Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu Türkiye'yi sonu belirsiz, tehlikeli bir sürecin içine sokmak ağır bedeldir (2)



KIZILAY'DA 'EVET' TERCİHİNDE BULUNANLARA DA SESLENDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden halka hitap etti. Bulunduğu yolun karşısındaki 'evet' çadırında bulunanlara da seslenen Kılıçdaroğlu, 'Evet' tercihinde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizde size saygı duyuyoruz dedi.



Kızılay'da toplanan kalabalığa, 'Öyle anlaşılıyor ki siz korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güveniyorum. Bu ülkenin insanına güveniyorum bu ülkenin insanı bilge insandır. Bu topraklardan binlerce yüz binlerce bilge insan çıktı. Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı, genci, kadını ve erkeği kim olursa olsun. Hep birlikte yola çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Hepinize şükran borçluyum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ülkemiz için geleceğimiz için bayrağımız için çocuklarımız için hep birlikte mücadele edeceğiz diye konuştu.



'EVET' TERCİHİNDE BULUNANLARA SESLENDİ



Konuşmasının ardından yolun karşısındaki 'evet' çadırında bulunanlara da seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Evet' tercihinde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizde size saygı duyuyoruz dedi.