CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.
- Ankara
Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına Katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.