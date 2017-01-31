Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Tınaztepe ve Öztürk İçin Kocatepe Camii'nde Düzenlenen Cenaze Namazına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde, Hacettepe Üniversitesi kurucularından Dr. Keriman Tınaztepe ve Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için kılınan cenaze namazına katıldı.

- Ankara

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