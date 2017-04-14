Kılıçdaroğlu Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii?ne giderek ailesi ve yakınlarına başsağlığı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii'ne giderek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.