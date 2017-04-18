Referandum'un iptali için bugün YSK'ya CHP'den yeni bir adım geldi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından referandumla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"HÜKÜMET VE YSK MİLLİ İRADEYE DARBE YAPTI"

OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum.

16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız!

"TANIMIYORUZ, TANIMAYACAĞIZ"

YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "HAYIR" çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız!

Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetleri:

