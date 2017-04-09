Kılıçdaroğlu: Suriyeli Bizim Ülkemizde Birinci Sınıf Vatandaş, Bizim Vatandaşımız İkinci Sınıf (2)
KILIÇDAROĞLU SİNOP'TAN AYRILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Boyabat'taki miting programına katıldıktan sonra Sinop kent merkezine geldi.
KILIÇDAROĞLU SİNOP'TAN AYRILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Boyabat'taki miting programına katıldıktan sonra Sinop kent merkezine geldi. Burada partisinin teşkilat üyelerinin verdiği yemeğe katıldıa. Restoran çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Sinop Havalimanı'na geçerek özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
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