Kılıçdaroğlu Stk Teksilcileriyle Biraraya Geldi (2)

Kılıçdaroğlu Stk Teksilcileriyle Biraraya Geldi (2)

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu