GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu: "Sorun Sadece CHP'nin Değil Hepimizin Sorunudur"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads