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Kılıçdaroğlu: "Sorun Sadece CHP'nin Değil Hepimizin Sorunudur"

Kılıçdaroğlu: "Sorun Sadece CHP'nin Değil Hepimizin Sorunudur"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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